Başiskele'de öğrenciler Gençhaneleri doldurdu

Başiskele Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde gerçekleştirdiği atölye çalışmalarıyla çocukların eğlenceli ve verimli vakit geçirmesini sağladı.

Başiskele’de ikamet eden 8-14 yaş arası öğrencilere özel olarak düzenlenen çocuk atölyeleri Altınkent Gençhane, Karadenizliler Gençhane, Yeşilkent Gençhane, Kullar Gençhane ve Bahçecik Gençhane’de gerçekleştirildi. Başiskele’nin çocukları 3 gün boyunca Gençhanelerde gerçekleştirilen eğlenceli bilim, robotik kodlama, akıl oyunları ve matematik atölyelerine katılım gösterdi. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin uzman eğitimenleri rehberliğinde gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de güzel ve faydalı bilgiler öğrendi.