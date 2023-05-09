Başiskele'de okullara ücretsiz ağız bakım seti dağıtılacak

Başiskele Belediyesi, anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ağız bakım alışkanlığını erken yaşta kazandırmak ve diş sağlığının korunmasına dikkat çekmek amacıyla ilçedeki okullara ücretsiz ağız bakım seti dağıtılıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün katılımıyla bugün Yeniköy Âlâ Mekân’da "Gelecek Sağlıkla Gülsün" sloganıyla ağız ve diş sağlığı bakım seti dağıtım programı düzenlendi. Minik öğrencilerin renk kattığı ve neşeli anlar yaşattığı programa Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, meclis üyeleri, muhtarlar ve öğretmenler de katıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Haftaya çocuklarımızın muhteşem enerjisi ve 7’den 70’e hepimizin dilline pelesenk olan Genc-i Âlâ şarkımız ile başladık. Çocuklarımızın enerjisi gerçekten bizim için çok büyük enerji kaynağı. Bu yüzden çocuklarımızın her zaman ve her yerde yüzlerinin gülmesi için büyük gayretler gösteriyoruz. Bugün burada Başiskele’mizdeki okul öncesi ve ilkokul öğrencimize geleceğe sağlıkla gülsün diye ağız ve diş bakım seti dağıtımına başlayacağız. Herkesin bildiği gibi güzel işlerin meyvesi sağlıkla gülen yüzlerdir. Ağız ve diş bakımına çocuklarımızın küçük yaşlarda başlayarak ağız bakımını alışkanlık haline getirmesi ve geleceğe sağlıkla gülümsemesi güzel işlerimizin meyvelerinden biri olacak" dedi.

Başiskele’deki okullarda okuyan 8 bin 709 minik öğrencilere diş macunu ve diş fırçasından oluşan ağız bakım seti ücretsiz olarak dağıtılacak.