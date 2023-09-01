Başiskele'de renkli sünnet şöleni

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Sünnet Şöleni’nde 300 çocuk sünnet olurken, çeşitli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşandı.

Başiskele ilçesinde ikamet eden dar gelirli ailelerin çocuklarının sünnet cemiyetlerini toplu sünnet şöleniyle taçlandırdı. Renkli görüntülere sahne olan sünnet şöleni, çocukların ve ailelerinin gönülleri fethedildi. Özel sağlık kurumlarında sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştirilen 300’e yakın çocuk, aileleriyle birlikte belediyenin düzenlemiş olduğu şölende unutulmaz bir gün yaşadı. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde buluşan aileler ve çocukları, Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Üstü açık otobüslerle şehir turu yaparak Başiskele Sahili’ne geçen çocuklar, çocuk mehteranı eşliğinde etkinlik alanına yürüdü. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanında kurulan etkinlik alanına geçen katılımcılara yemek ikram edildi. Çocuklar, alanda kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenme imkanı buldu. Çizgi film karakteri maskotlar ve palyaçolarla eğlenen miniklere ücretsiz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarında bulunuldu. Sünnet Şöleni’nde tiyatrocu, Radyo ve Televizyon Program Sunucusu Hüseyin Goncagül da sahne aldı. Goncagül ve ekibinin hazırlamış olduğu gösterilerle hem çocuklar hem de büyükler güzel ve eğlenceli bir akşam geçirdi. Eğlenceli sunumuyla çocukların büyük beğenisini toplayan Hüseyin Goncagül, çeşitli yarışmalarla herkesi güldürdü. Şölenin sonunda sahne alan illüzyonistlerin yaptığı gösteriler de büyük ilgiyle izlendi.