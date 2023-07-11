Başiskele'de toplu sünnet şöleni kayıtları başladı

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Geçen yıl olduğu gibi yine renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak toplu sünnet şölenine başvurular başladı. Bugünden itibaren kayıtları alınmaya başlanan Başiskele Belediyesi 2. Geleneksel Sünnet Şöleni’ne son başvuru tarihi 21 Temmuz Cuma günü mesai bitimi olarak belirlendi. Başiskele sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin başvuracağı sünnet şölenine kayıtlar internet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.