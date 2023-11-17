Başiskele'de vatandaşlar projeleri geziyor

Doğal yaşam alanları, tarihi değerleri, termal su kaynakları ile turizm ve kültür kenti olan Başiskele’de hizmet ve eser tanıtım turları düzenlenmeye başlandı.

Başiskele Belediyesi tarafından ilçe genelinde ulaşımdan kentleşmeye, sosyal alanlardan tarihi yerlerin gün yüzüne çıkarılmasına kadar birçok hizmet ve eser kente kazandırılırken, vatandaşlara bu eserler düzenlenen gezi programlarıyla tanıtılıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yapılan geziye ilk olarak Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden öğrencilerle başlandı.

Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden başlayarak sırasıyla Yeniköy Atatürk Meydanı, Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı, Damlar İbrahim Gencer Millet Bahçesi, Döngel Mustafa Çakır Millet Bahçesi, Barbaros Semt Meydanı, Aile Danışma ve Yaşam Merkezi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte Restoran ve Kafe’yi gezildi. Her gün başka misafirleri ağırlayan Başiskele Belediyesi, "Hizmet Tanıtım Gezisi" çerçevesinde Rabia Hatun Semt Konağı ve Spor Merkezi ile Nene Hatun Kadın Spor Merkezi üyelerini ve BAMDER-Batı Trakya- Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği üyelerinin katılımıyla turlar düzenledi.