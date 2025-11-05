Başiskele'de yangın eğitimi ve tatbikatı

Başiskele Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personeline yönelik "Yangında Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı" düzenledi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitim, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yapıldı. Belediyenin Ovacık Mahallesi’ndeki yerleşkesinde düzenlenen eğitime Fen İşleri, Temizlik İşleri, Makine İkmal, Bakım ve Onarım ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri personeli katıldı.

Uzman eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimde, "Yangın Nedir, Yangın Çıkış Nedenleri, Yangında Alınacak Önlemler, Yangın Esnasında Yapılması Gerekenler" ve "Doğru Yangın İhbarı Verme" gibi konularda bilgi aktarıldı. Eğitimde ayrıca, yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanım şekilleri anlatıldı. Teorik eğitimin ardından açık alanda pratik uygulamaya geçildi.

Belediye personeli, kontrollü olarak yakılan ateşe yangın söndürme tüpleriyle müdahale etme yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi. Tatbikata katılan personel, yakılan ateşi sırayla başarıyla söndürdü.

Eğitimlerin, personelin muhtemel afet ve acil durumlara karşı farkındalığını artırmak amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi.