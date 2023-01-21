Başiskele'de yapılacak hizmet ve eserlerle alakalı istişarelerde bulunuldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Başiskele’ye gelerek bazı temaslarda bulundu. Arınç’la bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapılan, yapılacak olan hizmet ve eserlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bir dizi programlar için Başiskele’ye gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’ı ağırladı. Milletvekili Arınç, ilk olarak AK Parti Başiskele İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek burada partililer ile görüştü. Daha sonra Başiskele Belediye Hizmet Binası’na gelen Arınç, Belediye Başkan Yasin Özlü ile bir araya geldi. Başkan Özlü, Arınç’a ilçede yapılan ve yapılacak olan hizmet ve eserlerle ilgili istişarelerde bulundu. Milletvekili Arınç ve Başkan Özlü, daha sonra Başiskele’de faaliyet gösteren bazı fabrikaları ve işletmeleri ziyaret ederek bilgi aldı. AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi de ziyaretlere eşlik etti. Başiskele’nin ilk halk kütüphanesini de gezen Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, kütüphanenin mimari yapısı ve zengin kitap arşivini çok beğendiğini dile getirdi. Milletvekili Arınç, yaptıkları çalışmalardan dolayı Başkan Özlü ve ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.