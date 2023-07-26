Başiskele'de yollar ve kaldırımlar temizleniyor

Başiskele Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağışların durduğu yaz günlerinde ilçenin yollarını temizliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakları, kaldırımları biriken toz, toprak ve çamurdan arındırmak için tazyikli ve özel solüsyonlu suyla yıkıyor. Sokakların daha temiz ve hijyenik olması için çalışan ekipler, yol kenarları ve su kanallarında biriken toz ve çöp birikintilerini bertaraf etmeye devam ediyor.