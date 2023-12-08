Başiskele'de yürekleri ısıtan kampanya

Başiskele Vezirçiftliği Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen "Çocuklar Üşümesin" kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahibi 130 öğrenciye bot verildi.

Vezirçiftliği Mahalle Muhtarlığının 10 yıldır düzenlediği "Çocuklar Üşümesin" kampanyası bu yıl da devam ettirildi. Kampanya çerçevesinde Vali İhsan Dede İlkokulu ve Vezirçiftliği Ortaokulu’nda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 130 öğrenciye bot alındı. Botlar, okul müdürlerine teslim edildi. 10 yılda yaklaşık bin 500 ayakkabı alınarak, ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Bahattin Aktepe, "Kampanyamıza destek veren iş adamlarımıza, esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyamız büyüyerek devam edecek" dedi.