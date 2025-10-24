Başiskele'deki Kitaphane'nin kapasitesi artırılıyor

Başiskele’de 2022 yılında hizmete giren halk kütüphanesi Kitaphane’de, kapasite artırma çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından, kitapseverlerin ve öğrencilerin yoğun talebi üzerine mevcut kütüphane binasına yeni bir kat daha ekleniyor. Çalışmalar kapsamında çelik konstrüksiyon ve duvar örme işlemleri tamamlanan binada kaba inşaat sona erdi. İnce işçilik aşamasına geçilen binada, çalışmaların tamamlanmasıyla hizmet kapasitesinin yaklaşık 100 kişi artması hedefleniyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği belirtilen çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra, kütüphanedeki kitap sayısı ve tür çeşitliliğinin de artırılacağı, böylece okur ve öğrencilerin daha zengin bir kaynak havuzuna erişim imkanı bulacağı öğrenildi.

Kitaphane, genişletme çalışmaları tamamlanana kadar 14.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.