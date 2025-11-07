Başiskele'deki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi eğitim yuvası oldu

Başiskele’de faaliyet gösteren Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, her yaştan vatandaşa yönelik sunduğu ücretsiz eğitim ve kurslarla bölgenin eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet veriyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hayata geçirilen merkez, yıl boyunca sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra çeşitli eğitim programlarına da ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yeni eğitim ve öğretim dönemi için de çeşitli kurslar açıldı.

Merkezde teknoloji ve tasarım, yabancı dil, geleneksel ve modern el sanatları, diksiyon, girişimcilik ve ofis programları gibi alanlarda atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleniyor.