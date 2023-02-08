Başiskele'den Hatay'a iş makineleri ve uzman teknik ekip desteği

Başiskele Belediyesi, büyük yıkıma sebep olan deprem felaketinde yaraların sarılması için Hatay’a iş makineleri ve uzman teknik ekip gönderdi.

Başiskele Belediyesi vatandaşların da desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere 5 tır dolusu yaşam malzemeleri göndermişti. Desteğini sürdüren Başiskele Belediyesi, arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sunmak için Hatay’a iş makineleri ile uzman teknik ekip gönderdi. Belediye 6 iş makinesi, 2 kamyon, çöp kamyonu ve panelvan zabıta aracıyla birlikte 15 kişilik uzman teknik ekibi bölgeye sevk etti. Ayrıca Başiskele Belediyesi, Kocaeli Valiliği’nin talimatıyla Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da mini belediye kurarak kriz merkezi oluşturacak. Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kandemir koordinesinde belediye personelleri hem arama kurtarma çalışmalarına destek verecek hem de belediyecilik hizmetlerini Antakya’da sürdürecek.