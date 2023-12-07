Başiskele Belediyesi ile Çolpon Ata Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Başiskele ile Kırgızistan’ın Çolpon Ata kenti kardeş şehir oldu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği koordinesinde iki belediye arasında kardeş şehir protokolü imza töreni Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

İmza törenine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Çolpon Ata Belediye Başkanı Turdubekov Azamat ve beraberindeki heyet, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler ve belediye personeli katıldı.

Türkçe ve Kırgızca gerçekleştirilen imza töreninde Başiskele Belediye Başkanı Özlü ve Çolpon Ata Belediye Başkanı Azamat, Kırgız keçe kalpak giyindi.

Yasin Özlü, imza töreninde yaptığı konuşmada, kardeş şehir protokolünün resmi bir anlaşmadan öte dostluk ve kardeşliğin ruhunu simgelediğini vurgulayarak, "Bugün burada, iki şehir arasında güçlü ve anlamlı bir bağın başlangıcına tanıklık etmek için bir araya geldik. Şehrimizin gelişimine, kültürel zenginliğine ve sosyal hayatına katkı sağlayacak, kardeşlik temelinde güçlü bir işbirliği için buradayız. Kırgızistan’ın en önemli turizm kentlerinden Çolpon Ata’nın eşsiz güzellikleri ve zengin tarihi ile tanışmak, bu kardeşlik bağını daha da güçlendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kardeş şehir protokolü, sadece coğrafi sınırları aşan bir dostluğun başlangıcı değil, aynı zamanda kültürlerarası anlayışın ve sosyal bağların da pekişeceği bir adımdır. İki şehir arasında başlattığımız bu işbirliği, sadece yerel düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası arenada da ülkelerimiz arasında köprüler kurarak, ortak hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Bu protokol resmi bir anlaşmadan öte dostluk ve iş birliği ruhunu simgeliyor. Gelecek nesiller için bir miras bırakmak adına, bugün attığımız bu adımın uzun ömürlü ve verimli olmasını temenni ediyoruz. Kardeş şehir protokolümüzün her iki toplum için de hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Bu protokol, iki ülke arasında ve gelecek nesiller için önemli bir adım olacak"

Çolpon Ata Belediye Başkanı Turdubekov Azamat "Öncelikle burada bulunmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Şu an biz iki şehir arasında önemli bir süreci başlatmak üzereyiz. Önemli bir protokole imza atmak üzereyiz. Az önce sayın başkanımız Mehmet Yasin Özlü’nün de dediği üzere bu protokol iki şehir arasında değil, iki ülke arasında ve gelecek nesiller için önemli bir adım olacak diye ümit ediyoruz. Ekonomik, tarihi, kültürel ve bütün alanlarda gelecekte birlikte çalışacağız. Hep birlikte verimli ve güzel çalışmalar yapacağımızı ümit ediyorum. Misafirperverliğiniz ve bizi sıcak, içten karşıladığınız için herkese çok teşekkür ederiz. İmzalayacağımız bu protokolün hayırlara vesile olmasını dileriz" diye konuştu.

İmza töreni sonrası Başkan Yasin Özlü, Turdubekov Azamat ve beraberindeki heyet ile Başiskele’yi gezerek ilçede yapılan ve yapılacak eserler hakkında bilgiler verdi.