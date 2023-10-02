Başiskele Kış Spor Okulları'na kayıtlar başladı

Başiskele Belediyesi, çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek vermek amacıyla düzenlediği kış spor okullarına kayıtlar başladı.

Başiskele Belediyesi’nin binlerce gence fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda büyük fayda sağladığı kış spor okulları için kayıtlar başladı. Çocukların sağlıklı ve zinde yaşamına destek vererek fiziksel, zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen kış spor okullarına kayıtlar 5 Ekim perşembe günü sona erecek. Kış spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler belediyenin internet sayfasında başvuru yapabilir.

Başiskele Ücretsiz Spor Okulları Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru dolduran çocuklar, kayıtlarının kabulünün ardından uzman eğitmenler eşliğinde eğitime başlayacak. Başiskele’nin yetenekli sporcularının da ortaya çıkarılmasını sağlayacak ücretsiz kış spor okullarında 8 farklı spor branşı olacak. Yüzme, basketbol, voleybol, karate, masa tenisi, cimnastik, güreş ve satranç dallarında eğitim gerçekleştirilecek.