Başiskele'nin araç filosu güçleniyor

Başiskele Belediyesi, temizlik işleri araç filosuna kendi öz kaynaklarıyla 3 hizmet aracı daha kattı.

Başiskele'nin araç filosu güçleniyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Başiskele Belediyesi, temizlik işleri araç filosuna kendi öz kaynaklarıyla 3 hizmet aracı daha kattı.

Başiskele Belediyesi, Başkan Yasin Özlü öncülüğünde kendi öz kaynaklarıyla temizlik işleri filosuna 2 çöp kamyonu ve 1 çöp taksi daha ekledi. Temizlik işleri filosunu her geçen gün güçlendiren Başiskele Belediyesi, temizlik çalışmalarını daha hızlı ve etkin yaparak hem toplum sağlığını hem de çevreyi ve doğayı koruyacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman