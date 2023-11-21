Başiskele'nin araç filosu güçleniyor

Başiskele Belediyesi, temizlik işleri araç filosuna kendi öz kaynaklarıyla 3 hizmet aracı daha kattı.

Başiskele Belediyesi, Başkan Yasin Özlü öncülüğünde kendi öz kaynaklarıyla temizlik işleri filosuna 2 çöp kamyonu ve 1 çöp taksi daha ekledi. Temizlik işleri filosunu her geçen gün güçlendiren Başiskele Belediyesi, temizlik çalışmalarını daha hızlı ve etkin yaparak hem toplum sağlığını hem de çevreyi ve doğayı koruyacak.