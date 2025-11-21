Başiskele'nin hizmet araçları filosu güçleniyor

Başiskele Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir iş makinesini araç filosuna kattı.

Yeni ekskavatör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteğiyle temin edildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yeni iş makinesinin hizmet kalitesini ve hızını artıracağını söyledi. Başkan Özlü, ekskavatörün özellikle altyapı çalışmaları, yol düzenlemeleri, yeşil alan düzenlemeleri ve muhtemel afet durumlarında hızlı müdahale için kritik bir görev üstleneceğini ifade ederek, "Hizmet filomuza dahil ettiğimiz bu iş makinesiyle çalışmalarımız daha hızlı, daha güçlü ve daha verimli ilerleyecek. Başiskele’mize hayırlı olsun" dedi.