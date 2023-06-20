Başiskele'nin yeşil alanlarında hummalı çalışma

İlçenin dört bir yanında çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara bakımlı alanlar sunuyor.

Başiskele’de park ve bahçeler, yeşil alanlar, kalıcı konutlar, sokak ve caddelerde çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarıyla kente estetik ve güzel görünüm kazandırılıyor. Başiskele’de vatandaşların ortak kullanım alanlarında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hummalı şekilde çalışarak temizlik ve bakım çalışmaları yanı sıra çim biçme, yabani ot temizleme ve yol kenarlarında tırpan çalışmaları gerçekleştiriyor.