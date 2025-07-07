Başiskele sahili bu yaz da cıvıl cıvıl

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Haydi Başiskele Sahile-2025" Temmuz ayı başladı.

Başiskele Belediyesi, "Haydi Başiskele Sahile-2025" etkinliklerinde çocukların keyifli vakitler geçirmesini de sağlamaya devam etti. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanında kurulan alanda 5 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de başlayan etkinlikte çocuklar eğlenceli vakitler geçirdiler. Şişme oyun grupları, maskotlar, palyaçolar, eğlenceli sahne gösterileri, yarışmalar ve daha birçok faaliyette eğlenen çocuklar, Başiskele Sahili’ni neşeye boğdular.

Haydi Başiskele Sahile-2025" Temmuz ayı etkinlikleri 11 Temmuz Cuma akşamı Açık hava Sineması ile devam edecek. Başiskele halkı yazın coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Program şöyle; "11 Temmuz Cuma - Saat: 21.00 - Açık Hava Sineması, 12 Temmuz Cumartesi - Saat: 21.00 - Çocuk Etkinliği, 15 Temmuz Salı - Saat: 21.00 - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, 19 Temmuz Cumartesi - Saat: 21.00 - Çocuk Etkinliği 25-26 ve 27 Temmuz - Yöresel Kültür Festivali."