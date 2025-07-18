Başiskele Sahili'ne kitap kafe açıldı

Kitapseverleri Kocaeli’nin en güzel sahillerinden biri olan Başiskele Sahili’nde buluşturan Genc-i Âlâ Kitap Kafe hizmete açıldı.

Başiskele Belediyesi’nin hizmete açtığı Genc-i Âlâ Kitap Kafe kitapseverleri ağırlamaya başladı. Her türden çeşitli kitapların da yer aldığı kütüphanesiyle ve manzarasıyla kitapseverlerin yeni adresi olması bekleniyor.

Açılış öncesi incelemelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genc-i Âlâ Kitap Kafe’nin, denize sıfır konumuyla, kitapların dünyasına açılan penceresiyle kitapseverler için yepyeni bir buluşma noktası olacağını söyledi.

Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılan kafenin hizmete açılması sonrası ilk misafirlerini de ağırlayan mekanda, Başkan Özlü ve minik kitapseverler birlikte kitap okudu.