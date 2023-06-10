Başiskele Yakup Altun Stadı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yakup Altun Stadı’na sentetik çim saha ve tesis binası yapımı için ihale gerçekleştirdi. İhaleye en düşük teklif 32 milyon 123 bin 456 TL olurken en yüksek teklif 36 milyon 491 bin 320 TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı sahaların yenilenmesi ve iyileştirilmesine özen gösteriyor. Bu çerçevede Başiskele Yakup Altun Stadı’na sentetik çim saha ve tesis binası için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 4 firma teklif verdi. Futbol sahasının yenilenmesi ve idari bina için en düşük teklif 32 milyon 123 bin 456 TL olurken en yüksek teklif 36 milyon 491 bin 320 TL oldu. Teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak. Düzenlenen ihaleyle 10 bin metrekarelik alanda sentetik çim saha ve tesis binası yapılacak. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68 x105 metrelik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize edilecek. Ayrıca projede bin 440 metrekare inşaat alanına sahip betonarme tesis binası yapılması da planlandı. Bununla birlikte gece maçı oynamaya elverişli aydınlatma ve otomatik sulama, çevre düzenlemesi, çevre çit ve duvarları yapılması proje de yer alıyor. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra 400 takvim gününde çalışmalar bitirilecek.