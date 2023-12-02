Başiskele Yakup Altun Stadı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yakup Altun Stadında yenileme çalışmalarını sürdürürken tesis binası da yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerinin kullandığı alanların yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Amatör spor kulüplerine çalışacakları birçok stadı hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut statların şartlarını iyileştiriyor. Bu çerçevede haziran ayında ihalesi yapılan Başiskele Yakup Altun Stadı’na sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor. 10 bin metrekarelik alanda sporcular için sentetik çim saha yenileniyor. Ayrıca alana tesis binası yapılıyor. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68 x105 metrelik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çim revize edilecek. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapımına başlanıyor. 3 katman olacak şekilde mıcır serimi yapılarak saha zemini düzenlenecek. Sıkıştırma işlemlerinin ardından ekipler sentetik çim halılar serilecek.

Bin 440 metrekare inşaat alanına sahip tesis binası da yükseliyor. Tesis binasının ikinci kat döşeme betonu döküldü. Tuğla duvar işlemleri devam ediyor. Tesis binasında yönetici odası, soyunma odaları ve lavabolar yer alacak.