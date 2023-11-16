Başiskele'ye 886 milyon TL'lik hizmet

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim dönemindeki vaatlerini yüzde 92 oranında hayata geçirdiğini belirterek, "Belediyemizin öz kaynaklarımız ve iş birliklerimizle, 5. yılımıza girerken toplam 886 milyon TL değerinde eser, hizmet ve yatırımı Başiskele’mize kazandırdık" dedi.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Yasin Özlü, 4,5 yıllık görev süresi boyunca Cumhur İttifakı ile birlikte hayata geçirdiği hizmet ve eserleri anlattı.

Başkan Özlü, 4,5 yıllık hizmet süresince pandemi, deprem, savaş ve küresel ekonomik kriz gibi birçok badireye rağmen Başiskele’nin gelecek yüzyılına ilham olacak çok güzel işlere, eserlere ve hizmetlere imza attıklarını vurgulayarak, "Bir olduk, birlik olduk, çok güzel işler yaptık. Bu dönemde çok badire atlattık. Halen çok sayıda badireyle mücadele ediyoruz. Pandemi oldu, pandemiyle mücadele ederek yolumuza devam ettik. Deprem oldu, depremin yaralarını sararak yolumuza devam ettik. Küresel ekonomik kriz oldu. Yeni stratejiler geliştirerek yolumuza devam ettik. Savaşlarla sınandık, yolumuza devam ettik. Bugünlerde Gazze’de insanlık tarihinin gördüğü en büyük savaş suçlarıyla, katliamlarla, zorunlu sürgünle mücadele ediyoruz. Katliam yapanlara sadece öfke duymuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bütün imkanlarımızla bu barbarlığı durdurmaya gayret ediyoruz. Zalimin kaybedeceğine, mazlumun kazanacağına inanıyoruz. Mazlumun zaferi için onlarla birlikte saf tutuyoruz. Bu vesileyle İsrail zulmünü lanetliyorum. Şehit düşen kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Üstad Necip Fazıl’ın dizeleri, Gazze için dilimizde, kalbimizde. ’Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" dedi.

"Polemikle değil işimizle gündemde olduk"

"Her ne olursa olsun, yarın bizimdir" diyen Özlü, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda Başiskele’mize düşenleri hakkıyla yapmaya gayret edeceğiz. Yolumuz Türkiye’nin yoludur. Rotamız Türkiye Yüzyılı’dır. Vizyonumuz lider ülke Türkiye’ye, bulunduğumuz yerden en büyük katkıyı sunmaktır. Niyetimiz hayır. Akıbetimiz hayır olacak inşallah. Niyetimiz hayır olduğu için hep birlikte Başiskele’mize çok güzel hizmetler yaptık. Gönülden çalışarak, yapılamaz denilenleri de hamdolsun ilçemiz için başardık. Polemikle değil işimizle gündemde olduk. Kaynaklarımızı iyi yönettik, kaynaklarımızla kıyaslanamayacak büyüklükte işleri ilçemize kazandırdık. Bu başarıyı, hedef birliğine, iş birliğine, uyuma ve koordinasyona yatırım yaparak yakaladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile bakanlıklarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektörle, teşkilatlarımızın ve vatandaşlarımızın destekleriyle başardık. Beşikten mezara, sokaktan bulvara, hamdolsun Başiskele’de izimiz var. Burada bulunan herkesin izi var. Hizmet ve yatırım döneminin sonuna yaklaştık. Hangi kriterle ölçersek ölçelim, Hamdolsun. Başladığımız yerden çok ilerideyiz. Hizmet filomuz, yollarımız, gençlik hizmetlerimiz, kadınlara yönelik çalışmalarımız, dezavantajlılara yönelik hizmetlerimiz, çevre, park ve meydan yatırımlarımız, hizmet merkezleri ve cazibe merkezlerimiz, dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamalarımız, mali kaynak yönetimimiz. Bu dönem, Başiskele’nin gelecek yüzyılına ilham olacak çok güzel işlere, eserlere, hizmetlere imza attık. Bitmedi devam ediyoruz. İşimiz var. İşimizi yapıyoruz. İşimiz var. İşimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni projelerle büyütüyoruz"

Açılış konuşmasının ardından hizmet sunumuna geçen Yasin Özlü, hizmet merkezlerinden ulaşıma, kentsel yaşam alanlarından sürdürülebilir çevreye, eğitimden gençlik ve spora, kültür turizmden sosyal hizmetlere ve dijital belediyeciliğe kadar 8 başlıkta Başiskele’de gerçekleştirdikleri işleri anlattı. Özlü; Kitaphane, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisi, Genc-i Âlâ Kafeler, kültür ve yaşam merkezleri, pazar alanları, kütüphaneler gibi pek çok alanda geliştirdikleri hizmet merkezlerini tanıttı.

Başiskele’de ulaşım ve erişim konforunu geliştirmenin öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Özlü, prestij caddelerden yeni yol çalışmalarına ve yaya köprülerine kadar ulaşım ve erişim hizmetlerini detaylandırdı. Başkan Özlü, Başiskele’ye kazandırdıkları millet bahçelerinin, 46 semt parkının ve yeni semt meydanlarının önemine dikkat çekerek, "Birlikte vakit geçirdiğimiz, dinlendiğimiz, eğlendiğimiz alanları; Başiskele’nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerle büyütüyoruz, şehrimizle birlikte güzelleştiriyoruz" dedi. Ayrıca sıfır atık ve sürdürülebilir çevre konularına önem verdiklerini ifade eden Özlü, Başiskele Belediyesi olarak güneş enerji sistemini kullandıklarını açıkladı.

"Başiskeleli gençler fark istiyordu, Başiskele’de genç olmayı bir farka dönüştürdük" diyen Başkan Yasin Özlü, Genc-i Âlâ markasıyla kültür sanat, bilim ve sporda gençlerin aktif olabilecekleri hizmetler ortaya koyduklarını ifade etti. Özlü, Genc-i Âlâ markasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 ödüle layık görüldüklerini de kaydetti. Aynı zamanda Özlü, KALE markasıyla hayata geçirdikleri kadın ve aile hizmetlerinden sosyal yardımlara, yaşlı ve engelli sağlık hizmetlerinden yeni üniversitelilere verdikleri desteklere kadar kapsayıcı belediyecilik alanında sundukları hizmetleri kamuoyuyla paylaştı.

Sunumun ardından seçim dönemindeki vaatlerini yüzde 92 oranında hayata geçirdiğini ve belediye olarak güzel işlere imza attıklarını dile getiren Başkan Özlü, "Belediyemizin öz kaynaklarımız ve iş birliklerimizle, 5. yılımıza girerken toplam 886 milyon TL değerinde eser, hizmet ve yatırımı Başiskele’mize kazandırdık. Yaptıklarımızı, Türkiye Yüzyılı için Başiskele’de kurduğumuz başlangıç cümleleri olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.