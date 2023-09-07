Başiskele'ye yeni meydan

Başiskele Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’ne yeni bir semt meydanı yapılacak.

Daha önce Barbaros Semt Meydanı, Bahçecik Semt Meydanı ve Yeniköy Atatürk Meydanı’nı ilçeye kazandıran Başiskele Belediyesi, son olarak Fatih Mahallesi’ne yeni bir semt meydanı yapacak. Atıl durumda olan 859 Sayılı Yuvacık Tarım Kredi Kooperatifi’nin bulunduğu alana projelendirilen ve ilk kazması vurulan Yuvacık Semt Meydanı, yaklaşık bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Semt meydanında 15 araçlık otopark, Nazım Baştürk’ün mahalleye getirdiği Karakaya suyunun akacağı çeşme, 100 kişilik amfi ve dinlenme alanları yapılacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, proje alanında incelemelerde bulunarak, teknik ekipten bilgi aldı.