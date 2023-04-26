Başiskele'ye yeni modern kültür merkezi

Kocaeli’de birçok düğün ve etkinliğe ev sahipliği yapan Başiskele’ye yeni ve modern kültür merkezi yapılıyor.

Başiskele’de yapımı devam eden Kullar Yaşam Merkezi’nin ardından Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Yuvacık Kültür Merkezi yapımına başlandı. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü eski yerleşkesinde inşa edilecek olan binanın temel altı betonu atılırken, temel hazırlıkları da yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle yaklaşık 3 bin 700 metrekare alanda, bin 500 metrekare taban alanı üzerine inşa edilecek Başiskele’nin yeni yaşam merkezinin modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye değer katması bekleniyor.

Düğünlere ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak yeni yaşam merkezinde 550 kişilik düğün salonu, 300 metrekare teras, fuaye alanı ve otopark alanları yer alacak.