Başiskele'ye yeni park ve meydan

Başiskele Yeşilyurt Mahallesine park ve meydan inşa ediliyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi ve gençlerin sosyalleşebilmesi için gerçekleştirilen projede fitness alanları, çocuk oyun parkları ve kaykay pisti bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde bölge sakinlerine nefes olacak park ve meydan inşa ediyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi ve gençlerin sosyalleşebilmesi için gerçekleştirilen projede fitness alanları, çocuk oyun parkları, kaykay pisti, 600 metre uzunluğunda yaya yolu ve 8’i engelli bireyler için ayrılan 130 araçlık otopark bulunuyor. Proje tamamlandığında vatandaşların vazgeçilmezi olacak.

8 bin 970 metrekare alana inşa edilen projede çalışmalar hızla ilerliyor. Bölgedeki sosyal donatı alan eksikliğinin de büyük ölçüde giderileceği projenin Bin 500 metrekaresi yeşil alan, Bin 300 metrekaresi ise meydan olacak şekilde planlandı. Ekiplerin titizlikle çalıştığı projede meydan bazalt ve rustik mermer imalatının yüzde 70’i tamamlandı. İmalat ise devam ediyor. Fitness alanı, çocuk oyun parkı ve kaykay pistinin de betonları atıldı. Kaykay pistinin modül montajı yapıldıktan sonra üst betonu atılacak. Otopark alanı kazı çalışmasının ise yüzde 60’ı tamamlandı. Kazı çalışmasından sonra zemin sıkıştırma ve beton imalatına geçilecek.