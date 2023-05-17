Başiskele'ye yeni sosyal tesis

Başiskele Sahili’ne vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği sosyal tesis kazandırılacak.

Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye yeni bir sosyal alan oluşturuluyor. Hummalı çalışmaların sürdüğü tesiste, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Antikkapı A.Ş’nin bir markası olan Antik Köfte hizmet verecek. Eşsiz lezzetleri, kalitesinden ödün vermeyen hizmet anlayışı ve uygun fiyat tarifesiyle Başiskele’de yaşayan vatandaşların yeni lezzet durağı olacak Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisi, eşsiz manzarasıyla birçok etkinlik ve organizasyona da ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 800 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen sosyal tesisin zemin katı 510 metrekare, 1. katı 840 metrekare, 2. katı 560 metrekare ve terası 270 metrekare alandan oluşacak. Modern tarzda projelendirilen tesisin 100 kişilik kapalı restoran, 150 kişilik açık alan bahçe, 100 kişilik teras, 70 kişilik özel gün ve etkinlikler için toplantı salonu yer alacak.