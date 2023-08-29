Başiskele Yeşilyurt Mahallesine park ve meydan inşa edilecek

Daha yeşil ve daha yaşanabilir Kocaeli için çalışmalarına hız kesmeden devam eden büyükşehir belediyesi, Başiskele Yeşilyurt Mahallesine park ve meydan inşa edecek.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli park ve meydanları inşa ederek, kent genelinde yaşayan vatandaşları yeni yeşil alanlar ile buluşturan büyükşehir, şimdi de Başiskele Yeşilyurt Mahallesi sakinlerine yeni yaşam alanı oluşturacak. Büyükşehir belediyesi, halkın nefes alacağı, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği park ve meydan Başiskele Yeşilyurt mahallesine kazandıracak. Proje sahasında hafriyat kazısı yapan yüklenici firma yakın zamanda imalatlara başlayacak. "Yeşilyurt Mahallesi Park ve Meydan Yapım İşi" projesinde toplam 8 bin 970 metrekare alanın bin 500 metrekaresi yeşil alan olacak. Bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde giderecek olan parkın bin 300 metrekaresi ise meydan olarak planlandı. Projede ayrıca fitness alanı, çocuk oyun alanı, 600 metre uzunluğunda yaya yolu ve 8’i engelli olmak üzere 130 araçlık otopark vatandaşlara hizmet verecek. Projenin 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.