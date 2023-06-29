Başiskeleliler bayramlaştı, çocuklar harçlıklarına kavuştu

Başiskele’de ilçe protokolü ve vatandaşlar kent bayramlaşmasında bir araya gelirken, çocuklarda harçlıklarına kavuştu.

Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi koordinesinde kent bayramlaşma töreni Karşıya Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kent bayramlaşmasına AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Garnizon Komutanı Deniz Albay Haluk Orhon, Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe protokolü, bayramlaşma programına katılım gösteren tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı. İkramların da yapıldığı programda çocuklara bayram harçlığı da verildi. Başiskele 27. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı aile fotoğrafı çekilerek son buldu.