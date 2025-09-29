Basit önlemlerle kalp hastalıklarından kurtulun

Dünya Kalp Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Melek, basit tedbirlerle kalp hastalıklarının önüne geçmenin mümkün olduğunu belirtti.

Kalbin anne karnından başlayıp son nefese kadar sürekli çalışan, durduğu anda hayatın sona erdiği, en değerli organlardan biri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Melek, "Her gün yaklaşık 100 bin kez kasılarak vücudumuza kan pompalıyor. Ancak, dünyada ve ülkemizde neredeyse her iki ölümden biri kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleşmekte. Bu rakamlar bize sağlıklı ve uzun bir yaşam için kalbimizi korumanın ne kadar hayati olduğunu gösteriyor" dedi.

Yaşlanma dışında kalp hastalıklarının en önemli nedenlerini sıralayan Melek, "Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, sigara ve alkol kullanımı, aşırı kilo ve hareketsizliktir. Yaşlanmayı durdurmak mümkün değil ama diğer nedenler engellenebilir veya kontrol altına alınabilir. Yani kalp damar hastalıkların önüne geçmek bizim elimizde" şeklinde konuştu.

Tedbir almak basit

Kalp hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenlerin basit olduğuna dikkat çeken Melek, düzenli yürüyüş veya egzersiz ile dengeli beslenmenin üzerinde durarak; tuz ve şeker tüketiminin azaltılması, aşırı yağlı ve hazır gıdalardan kaçınılması, tütün ürünlerinden ve alkolden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Melek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tansiyon, kolesterol, şeker gibi değerlerimizi düzenli aralıklarla ölçtürmek, kalp hastalıklarını henüz ortaya çıkmadan fark etmemizi sağlar. Tansiyon, kolesterol ve şeker gibi hastalıklara sahip olanlar ise yüksek risk altında olduklarını bilmeli ve tedavilerine azami özen göstermelidir."