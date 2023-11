Başka Oral, 'Altınova'ya sözümüz, daha yapacak çok işimiz var'

TAKİP ET

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Görevimizin başında, Altınova’mız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim Altınova’ya sözümüz, daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

Başkan Oral, yaptığı açıklamada, sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi. Oral, ilçeye akıllı kararlarla kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. Hayata geçirilen vizyon projeler ile Altınova’yı her anlamda marka kent yapmaya çabaladıklarını kaydeden Oral, “Görevimizin başında, Altınova’mız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim Altınova’ya sözümüz, daha yapacak çok işimiz var. Sorumluluklarımızın farkındayız. Akıllı kararlarla kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim anlayışımız her zaman her şartta hizmet siyasetidir. Gerisi, büyüklerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımız, Partim, İl Başkanımızın takdiridir. Bize düşen, bugüne kadar olduğu gibi verilen görevleri layıkıyla yapmak” dedi.