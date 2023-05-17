Başkale'de 340 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 340 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Başkale'de 340 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Van’ın Başkale ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 340 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 340 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirdi” denildi.