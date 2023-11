Başkan aday adayı Işık: 'Masa başında değil, sahadayız'

AK Parti Osmangazi Belediye başkan aday adayı Serkan Işık, AVP Cihanspor’u ziyaret etti. Işık, “Masa başında siyaset yaparak değil, sahadaki çalışmalarımızla ilçenin röntgenini çekiyoruz” dedi.

AK Parti Osmangazi Belediye başkan aday adayı Serkan Işık, yaklaşan yerel seçimler öncesi saha çalışmalarına devam ediyor. İlçenin ana gündem maddesi olan kentsel dönüşümün haricinde, spor faaliyetlerinde de en üst seviyeye çıkması adına incelemelerde bulunduklarını kaydeden Işık, yarım asrı aşkın süredir Bursa futboluna hizmet eden AVP Cihanspor’u ziyaret etti. AVP Cihanspor Başkanı Hüseyin Eker ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyaret kulübün Alacahırka’daki tesislerinde gerçekleşti.

Cihanspor’un, Bursa amatör futbolunun mihenk taşlarından biri olduğunu ifade eden Serkan Işık, “Osmangazi’mizin her değerini parlatmak için kolları sıvadık. En büyük vaadimiz olan Osmangazi’yi 3 yıl içinde eski binalardan kurtarmak için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan sosyal dönüşümü de hesaba katmalıyız. Şehrimizdeki genç nüfusu zararlı alışkanlıklardan korumak ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlamak adına sporun rolü oldukça büyük. Bu çerçevede 50 yılı aşkın süredir Bursa futboluna hizmet eden Cihanspor’u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Bizi son derece güzel bir şekilde ağırlayan başta Kulüp Başkanı Hüseyin Eker olmak üzere tüm Cihanspor camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Her ne kadar ziyaretimizin ana konusu spor olsa da Cihanspor tesislerinin bulunduğu Panayır-Alacahırka-Demirkapı bölgesindeki yapı stoğunu da bir kez daha yerinde inceleme imkanı bulduk. Zemin olarak sağlam bölgede bulunan evlerin diğer taraftan nerdeyse tamamı yapı denetim uygulaması başlamadan önce inşa edilmiş. Ayrıca dar sokaklar, muhtemel bir afette, müdahale şansını zorlaştırıyor. Diğer yandan sosyal donatı anlamında da bazı atılması gereken adımlar var. Osmangazi’nin her köşesi bizim için değerli. İnsanlarımıza dokunarak, istişare halinde ilçemizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Bizim hizmet anlayışımızda masa başında siyaset yok. Sahada çalışarak Osmangazi’nin röntgenini çekiyoruz. Her Osmangazilinin aklından ve gönlünden geçeni tespit etme adına yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

Kulüp tarafından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;

“Oldukça verimli geçen görüşmemizde kulübümüzün çalışmaları ve ihtiyaçları ile ilgili kendilerini bilgilendirdik. Seçim çalışmalarında Serkan Işık başkana başarılar.”