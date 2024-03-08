Başkan Adayı Dinçer: 'Mudanya'mızı kadınlarımız ile birlikte yöneteceğiz'

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı kadınların gününü karanfille kutladı.

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, annesi Mevlüde Dinçer ve eşi Özlem Dinçer’in Kadınlar Günü’nü kutladıktan sonra Mudanya’da emekçi, ev hanımı, sporcu ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mudanyalı kadınlar ile bir araya geldi. Ayrıca, Cumhur İttifakı Mudanya parti teşkilatları ve Mudanya Belediyesi Meclis üyeleri de Mudanya genelinde 10 bin karanfil dağıtarak kadınlar gününü kutladı.

Mudanya’da yaşayan her kesimin görüşleri doğrultusunda Mudanya’yı yöneteceklerini belirten Gökhan Dinçer, "Yaşamın her alanında söz sahibi olan kadınlarımız bizim için Mudanya’mızı yönetme noktasında en büyük yardımcılarımız olacaklar. Mudanya’yı kadınlarımız ile birlikte yöneteceğiz. Kadınlarımız için Mudanya’da farklı projelerimiz olacak. Bunları yakında paylaşacağız. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi anneleri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere Mudanyalı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum." diye konuştu.