Başkan Ahmet Ağaoğlu, Basel maçı öncesi taraftarlara seslendi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacakları Basel maçı öncesi taraftarlara seslendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde önümüzdeki hafta sahasında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara seslendi.

Ülkenin çok büyük bir felaket ile karşı karşıya olduğunu belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Depremin henüz ilk saatleri ile birlikte hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Valimiz çok büyük bir özveri ile çalışarak ve siz değerli Trabzonsporluların ve Trabzonluların olağanüstü, insanüstü gayretleriyle birlikte bölgeye ilk yardım tırlarını ulaştıran şehir ve takım olduk. Yaşadığımız felaketin boyutları çok büyük. 15 milyon insanımızı direkt olarak etkileyen ve ülkemizin gayrisafi milli hasılasının yüzde 14’ünü teşkil eden ciddi şekilde hasara uğratan bir felaket ile karşı karşıyayız.

Daha ilk günlerden itibaren 200’e yakın tırı bölgeye ulaştırmada çok büyük çabalarınız ve gayretleriniz oldu. Tüm ülkenin beğenisini ve takdirini kazandık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada ise yardımlar devam etmekte. Sürekli olarak bölgeye yardım ulaşmakta. Bu heyecanımızı hiçbir şekilde kaybetmeden yetkililerin talimatları ve direktifleri doğrultusunda yardım çabalarımızı sürdürmek zorundayız.

Hepinizin de bildiği gibi 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçta Trabzonspor’un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunmasından kaynaklanan düşüncemizle birlikte bu maçımızın tüm gelirini AFAD’a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alıp bu maça gelerek ve bu maçtan elde edilecek gelirle yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var.

Oynayacak olduğumuz maça başta UEFA Başkanı Ceferin olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar da hemen hemen bütün kulüp başkanlarımızdan bilet alarak bu maça geleceklerinin teyidini almış bulunmaktayız. Oynayacak olduğumuz müsabakayı sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmememiz lazım. Belki de önümüze çıkan bu yardım çalışmalarının devamlılığını sağlayabilecek en önemli fırsatlardan birisi olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyorum.

Öyle umut ediyorum ki perşembe akşamı saat 20.45’te o tribünler tıklım tıklım dolacak ve Trabzon insanı Trabzonspor’a gönül vermiş milyonlarca taraftarın ruhunun depremzedeler için o statta atacağını hem belirli ölçüde maddi olarak hem de aynı zamanda duygusal ve manevi olarak depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermemiz için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum ve her türlü desteğinizi bekliyorum. Gösterecek olduğunuz hassasiyetten dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum."