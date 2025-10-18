Başkan Ahmet Cin: 'Millete rağmen millete karşı durulmaz, bunun örneğini bugün burada görüyoruz'

Pendik Belediyesi tarafından önceki hafta yapılması planlanan ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) engellemeleri nedeniyle bir hafta ertelenen ‘Pendik Memleket Günleri’ etkinliği, renkli görüntülerle Pendik Millet Bahçesi’nde başladı. Türkiye’nin dört bir yanından kadim izleri, motifleri ve yöresel ürünleri Pendik’e taşıyan etkinlik, 9 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye’nin dört bir yanındaki şehirlerin kültürel zenginliklerini tanıtmak, hemşehriler arasında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Pendik Memleket Günleri: Kadim Kültürümüzün İzinde’ etkinliği yoğun katılımla Pendik Millet Bahçesi’nde başladı. Pendik’te ilçe bazlı olarak ilk kez gerçekleştirilen Memleket Günleri’nde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 32 hemşehri derneği kendi yörelerine ait kültürel değerleri, el sanatlarını ve yöresel lezzetleri tanıtma fırsatı yakalıyor. Etkinlik alanında kurulan çadırda konserler, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle vatandaşlar keyifli anlar yaşıyor. Ayrıca alanda kurulan satış stantlarında yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, ikram alanlarında misafirlere geleneksel tatlar ikram ediliyor.

"Kendi Millet Bahçemizde, kendi konseptimizde Memleket Günleri’nin açılışını gerçekleştirmiş olduk"

Önceki hafta Pendik Sahil Meydanı’nda yapılması planlanan program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerekçe göstermeden alan kullanımına izin vermemesi nedeniyle iptal edilmişti. Belediyenin girişimleriyle etkinlik, Pendik Millet Bahçesi’nde 17 Ekim tarihinde hayata geçirildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İBB’nin engellemelerine rağmen gerçekleştirdikleri programın tüm Pendikliler için öneminden bahsederek, "Millete rağmen millete karşı durulmaz, bunun örneğini bugün burada görüyoruz" dedi. Başkan Ahmet Cin, şu şekilde konuştu:

"Bugün ilk defa Pendik’te Memleket Günleri ile ilgili ilçe bazında bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Aslında geçen hafta Cuma günü başlayacağımız bir organizasyondu. Ama maalesef Büyükşehir‘e ait olan bir yerde bunu yapma isteğimizi Büyükşehir Belediyesi sebep belirtmeden iptal etti ve bize yer tahsisi yapmadı. Biz de bir hafta ertelemek zorunda kaldık. Kendi Millet Bahçemizde kendi konseptimizde, kendi niteliğimizde STK’larımızla birlikte çok yoğun bir ilgiyle Memleket Günlerinin bugün açılışını gerçekleştirmiş olduk. Pendik’te bu kararı alırken tüm STK’larla bir araya gelerek, onlarla istişare ederek bu kararı almıştık. Ama maalesef Büyükşehir daha değişik bir yerde yapmamıza imkan sağlamadı. Biz de bunu kendi yerimizde gerçekleştirmek durumunda kaldık. Tahsis yapılmayan bu olumsuz duruma karşı vatandaşlarımız çok güzel bir şekilde mesajı aldı ve ilgililere de mesajını verdi. 9 Kasım’a kadar tüm STK’larımızın iş birliği halinde kendi geleneklerini, göreneklerini, yiyeceklerini burada tüm kamuoyuna anlatmak için burada olacağız."

"Etkinliğin burada olmasından çok memnunuz"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Feride Kır, "Çok güzel bir etkinlik, memnunuz. Memleketimize ait, ihtiyacımız olan ürünleri alacağız. Ben Erzincanlıyım, orada Erzincan sofrası da vardı, güzel oldu. Biz her sene Maltepe’de olana gidiyorduk, burada olmasından çok memnunuz, düzenleyenlere teşekkür ederiz" dedi.

"İnsanlar bu şekilde kendilerini memleketlerinde hissedebiliyorlar"

Kendisi de dernek üyesi olan Mustafa Sarı, "Bu etkinlik daha önceden de yapılıyordu ama bir süre ara verilmişti. Derneklerin bu şekilde faaliyetlerde yer alması memleket özlemi duyan kişiler için de çok iyi. İnsanlar bu şekilde kendilerini memleketlerinde hissedebiliyorlar, bu yönden de iyi bir etkinlik, memnunuz. Bizim de Sakaryalılar olarak 2 Kasım’da bir gecemiz olacak, bu etkinliği düzenlediği için başkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Meral Arslan düşüncelerini, "Ben zaten bugüne kadar hep ’Bu etkinlik neden burada yapılmıyor?’ diyordum. Biz genelde bunun için hep uzakta olanlara gidiyorduk ama yol bize çok uzak geliyordu. Şimdi böyle yakınımızda olması çok güzel. Ahmet Cin başkanımızı gerçekten takdir ediyorum, çok güzel bir olaya imza atmış" diye aktardı.

Düzenlenen etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, hemşeri dernek başkanları, sivil toplum kuruluş üyeleri ve çok sayıda Pendikli vatandaş katıldı. Programlar kapsamında her gün farklı illerin yöresel tanıtımları, halk oyunları gösterileri ve konserlerin gerçekleşeceği Memleket Günleri etkinliği, 9 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.