Başkan Ahmet Cin'den üniversiteyi kazanan gençlere müjde: 15 bin liralık eğitim desteği başladı

Pendik Belediyesi, üniversiteye ilk adımını atan gençlere maddi destek sağlıyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran Pendikli üniversiteli öğrencilere 15 bin lira eğitim desteği ödemesinin başladığını duyurdu. Belediye tarafından yürütülen "Üniversiteye İlk Kayıt Desteği" programı kapsamında, Pendik’te ikamet eden, tercih ettiği bölüme kayıt hakkı kazanan ve başvurularını tamamlayan öğrencilerin hesaplarına 15 bin lira yatırılıyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, üniversiteli gençlere eğitim desteği kampanyasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Pendik’te oturan, bu yıl tercih ettiği bölüme kayıt yapma hakkı kazanan, kazandığı bölüme kaydını yaptıran ve üniversiteye ilk kayıt desteğimize başvuran Pendikli genç kardeşim. Bu yıl için ilan ettiğimiz 15 bin liralık eğitim desteğinizi başvurunuzda belirttiğiniz hesaba yatırıyoruz. Güle güle kullanın, hayırlı olsun. Ne varsa Pendik’te var" ifadelerine yer verdi.