Başkan Ahmet Kanlı son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca beldesinin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı hayatını kaybetti.

Başkan Ahmet Kanlı son yolculuğuna dualarla uğurlandı
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Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca beldesinin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı hayatını kaybetti.

Kanlı, Boyalıca’da bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Yaklaşık 3 aydır hastalığı nedeniyle evinde dinlenen Boyalıca beldesinin ilk belediye başkanı Ahmet Kanlı, hayatını kaybetti. Boyalıca Cami’sinde 14 Eylül 2023 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip kılınan cenazesinde sevenleri çocukları yalnız bırakamayarak son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Cenazesine mahalle muhtarları, meclis üyeleri parti başkanları, çok sayıda siyasi partiler çevre köylerden vatandaşlar katıldı. Kanlı, Boyalıca’da bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.