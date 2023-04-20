Başkan Akgün'den bayram mesajı: 'Bayramlar bizi biz yapan temel zenginliklerimizdir'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ramazan ayının rahmet ve bereketinin ardından bu yıl da Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Ancak ülkemizi derinden sarsan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısıyla bu yıl bayramı buruk bir şekilde karşılıyoruz” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayınladı. Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizi derinden sarsan depremler nedeniyle maalesef bu bayramı buruk bir şekilde karşılıyoruz. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletçe, barış, kardeşlik ve bereket iklimini tüm benliğimizle yaşamanın huzuruyla bir Ramazan Bayramı’na daha kavuştuk. Bayramlarımız birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç ve coşkunun buluştuğu, karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kucaklaştıkları çok özel günlerdir. Bayramlar bizi biz yapan temel değerlerimiz ve zenginliklerimizdir. Milli ve dini duyguların, inançların örf ve adetlerin sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir" ifadelerini kullandı.

"Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik ve mutluluklar getirmesini diliyorum"

Başkan Akgün sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlarımızı kaynaştıran, toplumumuzu bütünleştiren bayramlar milletçe sahip olduğumuz değerlerin en güzelidir. Bu bayramda da aile ve akrabalarımız başta olmak üzere dostlarımızı, komşularımızı unutmamalıyız. Çevremizde bulunan başta depremzede vatandaşlarımız olmak üzere, yoksul, kimsesiz ve yetimlere kucak açmalıyız. Yanlarında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşarak bayram coşkusunun dışında bırakmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik ve mutluluklar getirmesini diler, tüm Büyükçekmece ailemin bayramını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım"