Başkan Aksu'dan 15 Temmuz mesajı

Başkan Aksu, yayımladığı mesajında, “O hain girişim, tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı ama milli hafızamız halen daha canlı ve dipdiri. Hain emellerini gizleyerek aramıza sinsice giren, kuklası ve taşeronu oldukları emperyalist güçlerin talimat ve direktifleriyle iş gören ve bu uğurda kendi milletine kurşun sıkacak kadar canileşenleri zihnimize tek tek kazımış durumdayız. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

“O gece canından aziz bellediği vatanı için şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah’tan sonsuz rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize ise, hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü kutluyorum” dedi.