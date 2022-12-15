Başkan Aksu'dan davet var

BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu yaptığı duyuruda “Partimizin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Sayın Dursun Çağlayan beyefendi, yarın Cuma namazı öncesinde İlçe Başkanlığımızı ziyaret edecektir. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin 2. fazı açılış törenine katılım göstereceğiz. Tüm partililerimiz ve Silivrili vatandaşlarımızı ilçe başkanlığımızda misafir etmekten onur duyacağımı belirterek hayırlı günler diliyorum.” ifadelerine yer verdi.