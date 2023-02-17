Başkan Aksu'dan kandil mesajı

Başkan Aksu, yayınladığı mesajda “Başta Silivrili hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Miraç Kandil’ini kutluyor, kandilin ülkemizin selametine ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum” dedi.

Aksu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kutlu gecenin, yaşadığımız zorlukları aşmamıza ve yaralarımızı sarmamıza vesile kılması duası ile Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden aziz milletimizin her bir ferdine Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

