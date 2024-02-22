Başkan Aktaş: 'Gece gündüz demeden çalışıyoruz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019’da bütçenin yüzde 22’sini yatırımlara ayırırken, artık bütçenin yüzde 46’sını yatırımlara ayırdıklarını söyleyerek, “17 ilçe ve 1060 mahallede tüm ihtiyaçları gece gündüz demeden gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik ilçesinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve hemşehri dernekleri temsilcileri bir araya geldi. Ramada Otel’de düzenlene toplantıya, Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Bütçenin yüzde 46’sı yatırımlara

Bursa’ya dair dertleri, heyecanları ve geleceğe dair ümitleri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kavga etmeden, gürültü çıkarmadan bir caddeyi ve sokağı daha düzeltmeye, bir kişinin daha hayatına dokunmaya çalıştıklarını belirtti. Yerel yönetici olarak doğumdan ölüme kadar halka hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, 5 sene boyunca muhtarlarla sürekli iletişim halinde kalarak mahallelerin eksik ve aksaklıklarını belirleyerek mazeret üretmeden çözmek için uğraştıklarını dile getirdi. Mahalle konaklarından spor tesislerine, altyapıdan köprülere kadar her alana dokunduklarını anlatan Başkan Aktaş, “Mutlaka eksikliklerimiz olmuştur. Bizler yaptıklarımızı da yapamadıklarımızı da anlatacak kadar dobra insanlarız. Seçim beyannamesinde söz verdiklerimizin yüzde 85’ini yaptık. 2019’da bütçenin yüzde 22’sini yatırımlara ayırırken, artık bütçenin yüzde 46’sını yatırımlara ayırıyoruz. 17 ilçe ve bin 60 mahallede tüm ihtiyaçları gece gündüz demeden gidermek için çalışıyoruz. Gemlik’in de ihtiyaçları var. Laylaylom ile zeytin popülaritesini arttıramayız. Elbette festivaller, spor faaliyetleri veya kültür faaliyetleri de yapılacak. Ama biz lisanslı depo yaparsak, sembol zeytin satış noktaları oluşturursak zeytin gibi bir değeri kaybetmeyiz. Üç beş kişiden zeytin alıp, yağını çıkartarak bu işleri halledemeyiz” dedi.

“Kentsel dönüşümü başlatacağız”

Artık şehirlerin yarışıp markalaştığı bir dünyada yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, Bursa’nın her ilçesinin ayrı bir özelliğe sahip olduğunu anlattı. 112 kilometre deniz sahili, 165 kilometre göl sahili bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Kurşunlu ikinci etapta, Gemlik ikinci etapta, yoğun yağışlarda zarar gören yerlerde çalışmalar hızla devam ediyor. Gemlik’te turizm konusunu da iyi değerlendirmeliyiz. Gemlik’te yeşil alan miktarını arttıracağız. Yine kentsel dönüşüm çalışmaları da yürüteceğiz. Bu çerçevede Burkent irtibat ofisi açacağız. İnsanlarla konuşarak, mutabakat halinde kentsel dönüşümü başlatacağız. Deprem bölgesinde deprem gerçeğiyle yaşadığımızı unutmamalıyız. Karacabey’de, Keles’te, Orhangazi’de, Mustafakemalpaşa’da olduğu gibi Gemlik’e de çok amaçlı bir kültür merkezi kazandırmak istiyoruz. İlçede gençlik merkezimiz, kamp yerimiz var ama daha iyisini yapmak istiyoruz. Şuana kadar yaptıklarımız fragmandı. Asıl film, 1 Nisan’dan sonra başlıyor” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, daha sonra Gemlik Esnaf ve Sanaatkarlar Odası’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.