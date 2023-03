Başkan Aktaş: 'Hamiyetperver milletiz'

TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgelerinde devlet millet elbirliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığını belirterek, “Çok duygulandığımız anlar da oldu. Evindeki 200 gram peyniri poşete koyup, ‘Belki birinin karnı doyar’ diye gönderen teyzeler olmuş. Biz bu kadar hamiyetperver, yardımsever bir milletiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yiğitler-Esenever-75. Yıl Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerinin daire belirleme kura töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgelerinde yaşanan acı manzara ve yaraların sarılması için yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye’nin son 1 aydır büyük bir felaketle yüz yüze olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Acı gerçekten büyük bir acı. Felaket büyük bir, felaket. Hatay merkezde hayat yok şu an. Yeniden hayat kurmaya çalışıyoruz. Şimdi orada hayat normale döndürülmeye çalışılıyor. Gönlünüz müsterih olsun. Bursa’da her alanda çalışmaya gayret ederken, şimdi ekip arkadaşlarımız orada su, kanalizasyon, konteyner kentler kurulumu, çocuk parkları, sosyal yardımların dağıtılması, size komik gelecek ama en büyük ihtiyaç tuvalet orada. Şu an Hatay merkezde 120 bin tane yıkılmış bina var. Ve bizim arkadaşlarımız orada sırf hayatı normalleştirmek için, o insanların hayatına değer katmak için gecelerini gündüzlerine katıyorlar” dedi.

“Onlar rahatsa, biz rahatız”

Konuşmasında, ilk günden itibaren devam eden yardım seferberliğine de dikkat çeken Başkan Aktaş, “Yardım yapan tüm Bursalı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim. Çok duygulandığımız sahneler de oldu. Biz böyle bir milletiz. Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Arnavut’u hiç önemli değil. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Herkes seferber oldu. Evindeki 200-300 gram peynirini bile poşete koyup getiren teyzeler olmuş. Komik gelebilir size. Olsun demiş. ‘Bir kişinin karnı doyar’ demiş. Biz bu kadar hamiyetperver milletiz, bu kadar gönlü zengin bir milletiz. İkinci el eşyasını vermiş, çorabını, kazağını, tişörtünü vermiş. İki üç koli hazır suyu almış getirmiş insanlar var. Allah herkesten razı olsun. Bizim Bursa’da rahat etmemiz için Kahramanmaraş’taki kardeşlerimizin, Hatay’daki kardeşlerimizin, Adıyaman’daki, Malatya’daki kardeşlerimizin rahat olması lazım. Onlar rahatsa, hep beraber rahatız” diye konuştu.