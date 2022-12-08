Başkan Aktaş'a Sinandede karşılaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın mahalle buluşmalarındaki son durağı Sinandede oldu. Sinandede Mahallesi’nde gençlerin meşaleli gösterisiyle karşılanan Başkan Aktaş, mahalle derneğinin hem gençlere hem de bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalarına destek sözü verdi.

Mahalle ziyaretleri ile problemleri yerinde tespit eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesine bağlı Sinandede Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalleli gençlerin meşaleli gösterisiyle karşılanan Başkan Aktaş, Sinandede Türbesi’ni ziyaret edip, Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde mahalle sakinleriyle buluştu. Samimi ortamda gerçekleşen programda gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra mahalle sakinleriyle birlikte “Eski Dostlar” şarkısını seslendirdi.

Birlik beraberlik önemli

Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin bölgenin gelişmesi ve kalkınması, gençlerin doğru işlere yönlendirilmesi noktasında yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Birlik ve beraberlik içerisinde olursanız, her zaman güzel işler yaparsınız. Şehriniz adına kazanımlar sağlarsınız. Bir şeyi söylerken isyanla söylemek başka şey, usulü içerisinde dile getirmek başka bir şey. Siz, gençlere ve mahallenize sahip çıkanlarsınız. Bir gencin daha hayatına dokunabilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bir kişinin bile hayatına dokunmanız, onun hayatını değiştirir. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Sinandede Mahalle Muhtarı İsmail Ali Koca da yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında yanlarında olan Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emin Engin ise, “Başkanımızın derneğimize büyük katkıları oldu. Her sene ziyaretimize geliyor, sıkıntılarımızı dinliyor. Maddi ve manevi, desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz’’ diye konuştu.