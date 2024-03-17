Başkan Aktaş, Gaziakdemir sakinleriyle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gaziakdemir mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bölgede planlanan kentsel dönüşüm projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Gaziakdemir’de görüşmelerin hala devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Kentsel dönüşümle insanların eskiyen evlerini daha nezih, kaliteli ve sağlam evlere dönüştürmeyi arzuluyoruz. Onlara rağmen asla bir şey yapmayacağımızı bilmelerini isterim” dedi.

Sağlam yapıları ve kentsel dönüşümleriyle dirençli bir Bursa için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler ve İstanbul Caddesi’nin ardından şehrin dört bir tarafında süren kentsel dönüşüm çalışmalarını da ‘uzlaşı, yerinde dönüşüm ve genel mutabakat’ ilkeleriyle büyük hassasiyet içerisinde sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son dönemde Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm Projesi’ üzerinden yapılan eylemler sebebiyle mahalle sakinleriyle istişarede bulunmak üzere bir araya geldi. Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen buluşmada, Başkan Aktaş vatandaşların görüşlerini, taleplerini ve sıkıntılarını birebir dinledi.

“Ortak nokta bulmak istiyoruz”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Bu çalışmalarda görüşme süreçlerinin de olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Gaziakdemir Mahallesi’nde de görüşmelerin devam ettiği bölgelerden birisi olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda kamuoyuna bazı yansımaların olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımızın arzu etmediği, hoşuna gitmeyen belirli rakamlar ve tekliflerle alakalı konular gündeme geldi. Bizler de vatandaşlarımızın sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek için Gaziakdemir Mahalle sakini 10 vatandaşımızla bir araya geldik. Yaşadıkları sıkıntıları detaylıca istişare ettik. Bizler de tekrar hesaplamaları yapacağız. Taksitleri ne kadar uzatabileceğimizi, farklı bölgelerden yer verebilme gibi alternatifler üzerinde duracağız. Amacımız süreci hızlandırmak. Bizler, vatandaşımızın başını sokabileceği bir evi olsun istiyoruz. Kurumu da zarara uğratmadan vatandaşa maksimum seviyede fayda sağlayacak şekilde ortak nokta bulmak istiyoruz. Bu konularda da istişarelerde bulunduk. Ben vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kimseye rağmen herhangi bir şey yapmayız”

Halkın huzurunu ve rahatını her zaman önemsediklerini dile getiren Başkan Aktaş, kentsel dönüşümün ana gayesinin de bu olduğunu hatırlattı. Başkan Aktaş, “Depremin çok konuşulduğu ve çok yakından hissedildiği bir ortamda kentsel dönüşümle insanların eskiyen evlerini daha nezih, kaliteli ve sağlam evlere dönüştürmeyi arzuluyoruz. Bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz. İstanbul Caddesi Beşyol’da bunu yaptık. Yiğitler-75. Yıl’da bunu yaptık. Değirmenönü-Karapınar’da bunu yapıyoruz. Akpınar’da devam eden sürecimiz var. İnşallah en kısa zamanda karşılıklı çayımızı ve kahvemizi içerek davullu zurnalı bir anlaşma zeminini hep beraber sağlarız. Genel mutabakat bizler için önemlidir. Onlara rağmen asla bir şey yapmayacağımızı bilmelerini isterim. Birkaç gündür vatandaşlarımız protestolarını ortaya koymak adına bazı eylemlerde bulundular. Ama bizim kimseye rağmen herhangi bir şey yapmadığımızı bilmelerini isterim. Bundan sonraki süreçte aynı anlayışla hareket edeceğiz. Toplantımız hayırlara vesile olsun” dedi.

Sıcaksu Kentsel Dönüşüm

Bursa’da yüksek afet riski taşıyan Demiryolu altı bölgesinde bütüncül bir yaklaşımla Gaziakdemir ve Sıcaksu kentsel dönüşüm projelerini başlatan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sıcaksu Bölgesi’nde hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşıyla hayata gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları, yer altı ve yer üstü olarak iki etap halinde devam ediyor. Proje alanında güçlü altyapı için BUSKİ tarafından bölgede oluşacak yeni yapılaşmanın ihtiyacını karşılayacak şekilde 600 metrelik kanalizasyon ve 170 metrelik yağmur suyu hattı imalatı yapılıyor. Toplam 52 bin metrekare alanı kapsayan kentsel dönüşüm için önemli bir mesafe alınırken, alana 690 adet konut ve 92 adet dükkân inşa edilecek. Yola cepheli 25 bin metrekare alana ise Termal Kür Merkezi kazandırılacak. Özel sektör marifetiyle yaptırılacak projede, ‘Batık Hamam’ da restore edilecek. Proje çerçevesinde termal tesis binası, kür oteli, fizik tedavi merkezi ve yeşil alanlar oluşturulacak.

Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm

Gaziakdemir Bölgesi’ndeki toplam 153 bin 500 metrekare büyüklüğündeki proje alanında 655 adet bina, 2 bin 200 bağımsız bölüm ve bin 690 hak sahibi bulunuyor. Projeyle bölgeye 2 bin 500 adet konut ve 300 adet dükkân inşa edilmesi hedefleniyor. Büyük bir mutabakatın sağlandığı kentsel dönüşüm projesinde önemli bir mesafe de alındı.