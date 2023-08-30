Başkan Aktaş'ın TOGG'u kaza yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın TOGG'u kazaya karıştı.

Başkan Aktaş'ın TOGG'u kaza yaptı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın TOGG’u kazaya karıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank tarafından hediye edilen TOGG marka aracı kazaya karıştı. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kazayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda “Nazara geldik. Girilmemesi gereken şeritten gelen araçla bizim aracımız arasında kaza meydana geldi. Çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Rab’bim beterinden korusun” ifadelerine yer verdi.

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