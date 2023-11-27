Başkan Aktaş, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ali Osman Sönmez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek tecrübelerini ve tavsiyelerini gençlerle paylaştı. Başkan Aktaş, “Kendinize güvenirseniz yapamayacağınız hiç bir şey yok” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Başkan Aktaş tarafından okula getirilen Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, öğrenciler tarafından yakından incelendi. Okul konferans salonunda yapılan programa, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Alinur Aktaş, öğrencilerle nasihatlerde bulundu. Bursa sanayisinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, meslek eğitimi almış teknik çalışanlara her zaman ihtiyacın olduğunu belirtti. Meslek lisesi okumanın önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Türkiye, 85 milyon nüfusuyla kendinden büyük bir ülkedir. Bursa da çok güçlü bir şehir. Meslek lisesinde okumak dezavantaj değildir. Bursa gibi bir sanayi şehrinde teknik alt yapıya sahip çok fazla kişiye ihtiyaç var. Gençler geleceğe dair hedefler koymalı. Aşılmayacak hiçbir engel yoktur. Gelişen teknoloji ve altyapı gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Büyük düşünün, kitap okuyun, yabancı diller öğrenin. Türkiye fırsatlar ülkesidir. Kendinize güvenirseniz başaramayacağınız, aşamayacağınız hiçbir engel yok” dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Er ise Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u okullarına getirerek öğrencilerin yakından incelemesine fırsat veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Programın sonunda soruları da yanıtlayan Başkan Alinur Aktaş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okul Müdürü Hüseyin Er ise günün anısına Başkan Aktaş’a çiçek takdim etti.