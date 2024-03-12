Başkan Aktaş, sahuru gençlerle kütüphanede yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ndeki sahur programında gençlerle buluştu.

Ramazan ayının ilk gününün heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve meclis üyeleriyle birlikte Çelebi Mehmet Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Alinur Aktaş, kendisini bekleyen kadınlarla da sohbet etti.

Daha sonra Gençler kıraathanesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini dikkatle dinleyerek not aldı. Birilerinin mahalle mahalle gezip ‘Yıldırım’ı Nilüfer gibi yapacağız’ demesinin aldatmaca olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Nilüfer’in düz ovada siteler halinde büyüdüğünü, Yıldırım’ın ise plansız bir şekilde tek katlı müstakil olarak genişlediğini belirtti. Öncelikle imar konusunun halledilmesi gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, doğalgaz konusunu hallettiklerini, bundan sonra mahallenin eksikliklerini hızlı bir şekilde gidereceklerini dile getirdi.

Başkan Alinur Aktaş, daha sonra Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ne geçerek ders çalışan gençleri ziyaret etti. Sınavlara hazırlanan gençlerle sohbet edip internet paketi hediye eden Başkan Aktaş, daha sonra sahur programında biraraya geldi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Nilüfer Belediyesi başkan adayı Celil Çolak ve meclis üyelerinin de katıldığı buluşmada, Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası sanatçıları da performanslarıyla renk kattı. Türkiye’nin yarınları olan gençler sohbet edip yarınlara dair hayallerini konuşan Başkan Aktaş, programın sonunda katılımcılarla birlikte ‘Kara Tren, Odam Kireç Tutmuyor, Duyanlara Duymayanlar’ gibi eserleri seslendirdi.

Kütüphaneye gelip geç saatlere kadar çalışan gençleri emekleri için tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, “İnanmak, başarmanın yarısıdır. Başarma arzusuyla buradasınız. Üniversite diploması tek başına bir şey ifade etmiyor. Kendinizi muhakkak yetiştirin. İnsan ilişkilerine önem verin. Kendinizi devlet kurumunda çalışmak için şartlamayın. Bizler çok güçlü ve genç bir ülkeyiz. Kendinize, ailenize, şehrinize ve ülkenize güvenin. Sahur programında gençlerle buluşmaktan büyük keyif aldık. Hayatınıza renk katabildiysek ne mutlu. 31 Mart’ta desteklerinizi bekliyoruz” dedi.