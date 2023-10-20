Başkan Aktaş stajyerlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurum bünyesinde staj yapan üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin farklı hizmet birimlerinde staj yapan lise ve üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile buluştu. Meclis Toplantı Salonu’ndaki programda gençlerle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin işleyişi, staj döneminin önemi hakkında bilgi vererek kendi tecrübelerini de öğrencilere aktardı. Kendini geliştirme anlamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin staj yapılabilecek en iyi kurumlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Yıl boyunca önemli tecrübelere sahip olacaksınız. Farkındayım ki kafalarınız karışık ’ileride ne yapacağız?’ diye. Bu noktada tedbirli olmak, hayat mücadelesinde donanımlı ve hazırlıklı olmanız lazım. İşte o donanımın da bir parçası olan staj kısmını Büyükşehir Belediyesi’nde tamamlıyorsunuz. Teorik bilgileri okulda öğreniyorsunuz. Hayatta bunun uygulamasını pratik yapma imkanını da stajda buluyorsunuz. Bu eğitim çok önemli. Keseyi şuan doldurabildiğiniz kadar doldurun. Stajınızı yapacağınız en iyi kurumlardan birindesiniz, iyi değerlendirin. Bizler de sizlere ayrıca ilk yardım eğitimi, iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, çevre bilinci geliştirme eğitimi ile sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimi veriyoruz. İnancınız, heyecanınız varsa, geleceğe dair ümidiniz varsa başarılı olmamanız için hiç bir mazeret yok. Yolunuz her daim açık olsun” dedi.