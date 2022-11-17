Başkan Aktaş'tan BTB'ye ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı. Doğanbey hizmet binasında gerçekleşen ziyarette; Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Özhan ve İsmail Aslım, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Onur, İlker Birgül, Serdar Yıldız ile Meclis Başkan Yardımcıları Hasan Çetin ve Mustafa Aksu hazır bulunurken; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ekim ayında yapılan seçimlerde yeniden Bursa TB başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Özer Matlı’ya, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

“Yepyeni bir iş modelini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye’nin en önemli tarım ve sanayi şehri olan Bursa’ya değer katacak çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi. Bursa’nın tarım ve sanayi altyapısı ile ülke ekonomisine yön veren büyük bir güce sahip olduğunu dile getiren Başkan Matlı, “Kentimizin sahip olduğu tarımsal potansiyeli artırma noktasında, Büyükşehir Belediyemiz ile ortak hedeflere sahibiz. Özellikle gıdada sürdürülebilirlik ve endüstriyel gıda üretimi, tüm insanlık açısından kritik konuların başında geliyor. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda ekonominin sürükleyicisi olan KOBİ’ler de çok önemli bir konumda. Bu noktada, gıda alanında üretim yapan KOBİ’lerimizin mutlak suretle önünü açmamız gerekiyor. Bizler de bu konuda Türkiye’de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir uygulamayı, yepyeni bir iş modelini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz” dedi.

“Yeşil Bursa’nın geleceğine hep birlikte sahip çıkacağız”

Doğanın yeşiline, yeşil Bursa’nın geleceğine hep birlikte sahip çıkacaklarını vurgulayan Bursa TB Başkanı Matlı, “Ekonomiden çevreye, sosyal yaşamdan kent gelişimine kadar, pek çok alanda ciddi katma değer sağlayacak bir yapı inşa edeceğiz. Çevre ve atık yönetim sistemleriyle, altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal donatı alanları, mimarisi, yolları gibi tüm bileşenleriyle yaşam standardının yükseltildiği, örnek bir iş modeli bu. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde karbon sıfır odaklı planlanan, kaynakların verimli şekilde kullanılacağı, tamamen çevreci bir yapı” diye konuştu.

“Bursa’dan başlayacak ve tüm Türkiye’ye örnek olacak bir dönüşüm sağlanacak”

Planlanan iş modelinde ilk kez ‘paydaşlık’ kavramını güçlü bir şekilde oluşturacaklarının altını çizen Özer Matlı, “Herkesin söz sahibi olacağı, herkesin eşit şartlarda hak talep edeceği, imkânı olan herkesin müdahale edebileceği çok güçlü bir yapı kurmayı arzu ediyoruz. Akademik odaların da desteği alınarak ortaya konulacak bir çalışma modeli. Daha şeffaf, daha paylaşımcı, daha katılımcı, daha güçlü bir yapıyla Bursa’dan tüm Türkiye’ye örnek olacak bir yapının temellerini Bursa Büyükşehir Belediyesi`nin önderliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin desteğiyle atacağız. Bursa’mıza, ülkemize gıda, tarım ve hayvancılık alanında örnek bir iş modeli ortaya koyarak şehrimizin bu ihtiyacını çözmüş olacağız ve bu iş modelinde tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, herkesi dinleyeceğiz” diye konuştu.

“Ortak değerimiz Bursa”

Bursa Ticaret Borsası’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli paydaşlarından biri olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu durumun kent için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, “Bugüne kadar kentimize kazandırdığımız hizmetlerde bizim yanımızda olan, çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen ve her daim elini taşın altına koyan Bursa Ticaret Borsamızın değerli Başkanı Özer Matlı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen seçimlerin ardından oluşan güçlü yapılanma ile Bursa Ticaret Borsamız, yeni dönemde de ortak değerimiz olan Bursa’mızın her alanda çok daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu vesileyle, yeniden başkanlığa seçilen Sayın Özer Matlı’yı, Meclis Başkanı Sayın Mehmet Aydın’ı ve bu dönem görev alan Yönetim Kurulu ile Meclis Üyelerini kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Alinur Aktaş’tan katma değerli ürün vurgusu

Bursa Ticaret Borsası ile bugüne kadar pek çok proje hayata geçirdiklerini ve oluşturulacak yeni iş modelinde de birlikte hareket etmeyi istediklerini vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, “Pandemi ile birlikte tarım ve gıdanın öneminin çok daha net bir şekilde anlaşıldığı günümüzde artık yeni bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu süreci ıskalamamak adına mutlak suretle bizlerin katma değerli ürünlere yönelmemiz, Bursa’mızın tarımsal ürünlerine değer katmamız gerekiyor. Bu noktada tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren tüm firmalarımızı kapsayacak olan Bursa Ticaret Borsa’mızın ortaya koyduğu ve ülkemize örnek olacak bu yenilikçi iş modeline Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermekten memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Alinur Aktaş Bursa PERDER heyeti ile bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Özer Matlı`ya gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinin ardından Bursa Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Perakende sektöründeki son durumu ve yaşanan sorunları dinleyen Başkan Aktaş, sektör temsilcileri ile çözüm önerilerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Özer Matlı’ya Bursa ipeğinden yapılmış minyatür tablo hediye etti.